Plataforma criada no DF facilita busca de locais para eventos

“Airbnb dos eventos”, o Go Evento Go Evento nasceu para facilitar a procura e comunicação entre clientes e fornecedores

Você já precisou procurar um local para fazer um aniversário, um casamento ou um chá de fralda, por exemplo? Se sim, certamente teve dificuldades nessa busca. Neste sentido, surge a Go Evento, site pensado para que as pessoas possam encontrar a melhor localidade para realizar o evento que precisa.

“Sempre percebi que de um lado tinha um espaço sem plataforma própria para divulgar o local, e de outro, o cliente que sempre tem que pedir indicação pois não sabe que existem tantos espaços legais aqui na capital. Então, surgiu uma ideia para solucionar a dor do mercado. Nossa missão é conectar o cliente com o espaço ideal”, explica o CEO da Go Evento, Pedro Melo.

No site, é possível selecionar o modelo de espaço que o cliente deseja, o tipo de evento que pretende realizar e a localidade. A plataforma anuncia locais no Distrito Federal e no Entorno.

Os espaços anunciados vão de locais abertos, como casas para acampamento, a espaços mais reservados, como salões de festas e hotéis.

Cadastre seu espaço

A Go Evento se propõe a atender não só a quem procura um local, mas também a quem tem um espaço e não sabe como divulgá-lo. Na aba “Anunciar espaço”, o proprietário pode cadastrar seu estabelecimento. Os anunciantes têm acessos aos relatórios de quantas pessoas acessaram sua página, salvaram, favoritaram e entraram em contato, além de ter acesso às edições de imagens e informações do espaço. Após o cadastro, o cliente consegue compartilhar, salvar e se comunicar de forma direta com os locais. Segundo os responsáveis pelo site, são mais de 100 mil visualizações mensais e mais de 2 mil contatos efetuados entre clientes e espaços.

Go Evento

https://www.goevento.com.br/