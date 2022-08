PCDF deflagra Operação Fake Pix 2

Na noite de terça-feira, 16, a PCDF deflagrou a operação Fake Pix 2 e prendeu em flagrante um homem de 18 anos por tentativa de estelionato

Na noite de terça-feira, 16, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 38ª DP, deflagrou a operação Fake Pix 2 e prendeu em flagrante um homem de 18 anos por tentativa de estelionato.

A ação policial ocorreu após o representante de uma rede de farmácias procurar a delegacia e informar que um indivíduo havia efetuado, de 14/07 a 12/08, cinco compras mediante PIX. O setor financeiro, entretanto, não havia localizado os créditos na conta da empresa.

As apurações revelaram que, o suspeito, após escolher os produtos, encaminhava um falso comprovante, simulando o pagamento. As mercadorias eram entregues somente após o recebimento do comprovante do pagamento.

O representante da empresa também afirmou que o indivíduo havia efetuado outra compra, no valor de R$ 373,93. A entrega estava programada para às 19h, em um shopping de Vicente Pires. Apesar de receber um comprovante de PIX contendo o valor ajustado, a empresa obteve R$ 0,01 pela venda.

Os policiais da 38ª acompanharam a entrega e, após o homem se apossar dos bens adquiridos, realizaram a abordagem do suspeito, que foi preso.

O autor foi conduzido à delegacia, local onde foi arbitrada uma fiança de R$ 3, 3 mil, que não foi paga. O acusado foi recolhido ao cárcere da PCDF.

O indivíduo também será indiciado pelas outras compras ilícitas. Caso seja condenado, pode pegar de 1 a 5 anos de prisão por cada estelionato. A empresa sofreu um prejuízo de cerca de R$ 1,8 mil.