Jardim Botânico recebe 1ª edição da Rua do Lazer

O projeto se assemelha ao Eixão do Lazer, onde o trânsito é fechado aos domingos e feriados, deixando as pistas livres para a circulação de pedestres

Como parte das comemorações do seu 18º aniversário, A Administração Regional do Jardim Botânico promoverá, no próximo domingo (21), a partir das 8h, a abertura oficial da 1ª Edição da Rua do Lazer, na Avenida das Paineiras, próximo ao Parque Vivencial do jardim Botânico (RA XXVII).

O projeto se assemelha ao Eixão do Lazer, onde o trânsito é fechado aos domingos e feriados, deixando as pistas livres para a circulação de pedestres. Recentemente, o Diário Oficial publicou decreto que possibilita a ampliação de espaços ao ar livre para lazer, prática esportiva e cultural em todas as Regiões Administrativas.

Com a finalidade de ampliar espaços ao ar livre e de estimular práticas esportivas e atividades culturais e de lazer, várias atividades estão programadas para a Rua do Lazer na Região, tais como Cãominhada, caminhada orientada, vacinação antirrábica, golzinho, skate street e aulão de dança.

A Rua do Lazer inclui fechamento de pontos específicos aos domingos e feriados, das 6h às 17h, desde que a operação seja requerida com antecedência mínima de 30 dias. O trânsito de veículos no local será proibido durante o horário de funcionamento do programa, e o uso de sinalização viária para bloqueio da via é obrigatório.