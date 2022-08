Coligação Unidos pelo DF é lançada com presença de Ibaneis

A sigla une o MDB, PP, PL, Pros, Agir, Solidariedade e Avante e é encabeçada por Ibaneis, Celina Leão (PP), candidata à vice-governadora, e Flávia Arruda (PL)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) participou, nesta terça-feira (16), do evento de lançamento da coligação Unidos pelo DF, realizado no Arena Hall, em Vicente Pires. A sigla une o MDB, PP, PL, Pros, Agir, Solidariedade e Avante e é encabeçada por Ibaneis, Celina Leão (PP), candidata à vice-governadora, e Flávia Arruda (PL), nome escolhido para a disputa do Senado Federal.

Os candidatos a deputado distrital e federal da coligação, bem como os correligionários também participaram do evento. As eleições estão marcadas para 2 de outubro (1º turno) e 30 de outubro (2º turno), quando mais de 2,2 milhões de eleitores vão às urnas no DF.

Para o governador Ibaneis Rocha, a coligação confirma a reunião do melhor grupo político para trabalhar pelo DF. “A caminhada eleitoral se inicia hoje, mas começou há muito tempo atrás quando começamos as negociações legítimas para criar o maior e melhor palanque do Distrito Federal. Vamos juntos com todos esses partidos que compõem essa base, com os melhores candidatos a deputado distrital e federal, senado e governo. Essa cidade merece o nosso amor, a nossa união por tudo que já fizemos e por tudo o que temos condições de fazer pelo Distrito Federal”, afirma Ibaneis Rocha.

Antes de iniciar seu discurso, Celina Leão, candidata a vice-governadora, pediu que os presentes entoassem o hino nacional, o que foi respondido a plenos pulmões. Na sequência, lembrou do carinho do governador com a população. “Ibaneis nunca se furtou de cuidar das pessoas. Ampliamos a saúde, melhoramos a educação. Temos muitos desafios, mas em time que está ganhando não se mexe”, sentenciou.

A candidata ao Senado na coligação de Ibaneis, Flávia Arruda, dedicou a largada eleitoral aos presentes no evento. “Vocês são o que nos move todos os dias. Aqui estão as pessoas que acreditam em nós. Iniciamos uma caminhada, e quem inicia uma caminhada com uma turma dessa tenho certeza que será uma caminhada vitoriosa”, elogiou.