Ibaneis realiza passeio ciclístico no Eixão

O passeio ciclístico contou com apoiadores de Ibaneis, que percorreram as asas Sul e Norte do Plano Piloto

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) promoveu, neste domingo (04), um passeio ciclístico pelo Eixão. Apoiadores pedalaram de asa a asa, no sentido Sul ao Norte.

“Foi uma manhã maravilhosa no Eixão, uma pedalada muito boa junto de um grupo muito bom. Ressaltamos a importância do esporte, temos investido nos centros olímpicos. As cidades merecem um centro olímpico para atender os alunos, principalmente no contraturno escolar”, disse o governador.

Desde que assumiu, Ibaneis tem cuidado das vilas olímpicas. As piscinas dos Centros Olímpicos e Paralímpicos (COPs) de Brazlândia, Ceilândia (Setor O e Parque da Vaquejada), Estrutural, Recanto das Emas, Santa Maria, Planaltina, Samambaia, Riacho Fundo, Gama e São Sebastião estão passando por reforma no valor de R$ 3 milhões.

O passeio ciclístico contou com apoiadores de Ibaneis, que percorreram as asas Sul e Norte do Plano Piloto. Cabe ressaltar que o DF tem hoje a segunda maior malha cicloviária do país, atrás apenas de São Paulo. São mais de 636 km, sendo que 169,8 km foram executados por Ibaneis.