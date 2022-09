Ibaneis anuncia investimentos para a Estrutural

O candidato se encontrou com feirantes, empresários e lideranças da região para debater mudanças para a Estrutural

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) visitou, neste domingo (04), a Estrutural, onde se reuniu com feirantes, empresários e lideranças para discutir demandas e prestar contas com a cidade.

“Fizemos uma visita à Feira Estrutural. Eles querem mais infraestrutura e vamos procurar um terreno para instalá-los. Temos trabalhado muito pela Estrutural, estamos construindo um Batalhão de Polícia Militar, trouxemos a delegacia e temos o projeto de construir uma Unidade de Pronto Atendimento”, disse o candidato à reeleição.

Ao lado do mandatário estava o presidente da Associação das Empresas Revendedoras de Veículos do DF (Agenciauto-DF), José Rodrigues Neto, que reforçou o apoio ao candidato. “Nunca vi na história do DF um governador que estivesse tão presente na nossa cidade, cuidando da comunidade, cuidando das empresas. E se ele cuida das empresas ele cuida de toda a comunidade, porque o que a gente sabe fazer como empresário é gerar emprego e renda”, afirmou.

Cultura

Após visitar a Estrutural, o governador Ibaneis Rocha participou da comemoração de aniversário do secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, na Aruc, no Cruzeiro. O chefe do Executivo aproveitou a ocasião para lembrar que o DF teve 17 equipamentos públicos reformados, reabriu o Museu de Arte de Brasília e, mesmo diante da pandemia, executou o maior valor do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da história do DF, com R$ 155 milhões em 2021.