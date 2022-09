GDF abre PPP para serviço de triagem de resíduos da construção civil

Os interessados poderão entregar os requerimentos de autorização para realização dos estudos até o dia 4 de outubro

Foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (5), o extrato do edital de chamamento público visando a apresentação de requerimento de autorização para realização de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, visando à concessão dos serviços de recebimento, triagem, e tratamento de resíduos da construção civil.

As áreas de atuação serão definidas no Distrito Federal, e os interessados poderão entregar os requerimentos de autorização para realização dos estudos até o dia 4 de outubro, das 9h às 17h, no protocolo da Casa Civil do DF. Também é possível enviar por e-mail, sem limite de horário para o endereço [email protected], com cópia para [email protected]

Mais informações sobre o edital podem ser encontradas no site da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe) e pelo contato (61) 3312-9937.