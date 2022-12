PCDF deflagra operação contra envolvido em 19 furtos em contas bancárias

Na manhã desta quinta, 15, a PCDF cumpriu um mandado de busca e apreensão em desfavor de um investigado envolvido em fraudes bancárias

Na manhã desta quinta-feira, 15, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), cumpriu um mandado de busca e apreensão no município de Goianésia, GO, em desfavor de um investigado envolvido em fraudes bancárias contra instituição financeira de Brasília, DF. A operação contou com apoio da Polícia Civil do Estado de Goiás.

A investigação, desdobramento da Operação Insider, da DRCC, procura explicar 19 furtos em contas bancárias, que totalizaram um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1,8 milhão às vítimas.

O caso é investigado pela PCDF pelo fato de que as contas bancárias fraudadas são de correntistas do Distrito Federal.

Os investigadores localizaram diversos dispositivos eletrônicos utilizados na prática das condutas criminosas.

Após creditados, os valores eram transferidos para outras contas bancárias ou utilizados para pagamento de boletos e em compras diversas.

Conforme apurado, as condutas indicam a prática do crime de furto mediante fraude eletrônica, com pena de quatro a oito anos de reclusão e, possivelmente, de associação criminosa, com pena de um a três anos de reclusão.

O nome da operação Insider faz referência à tradução da expressão em inglês para uma pessoa com acesso a informações privilegiadas nas empresas, participando de operações importantes e obtendo informações que possam ser usadas de forma ilegal para obter vantagem financeira.