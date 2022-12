Restaurante pega fogo no Sia

O fogo foi rapidamente controlado. Porém, o trabalho de rescaldo, que se iniciou cerca de 30 minutos após as primeiras ações, continuará durante o tempo necessário

Um restaurante pegou fogo no SIA, nesta quarta-feira (14), e assustou quem passava pelo local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência.

O atendimento foi no Restaurante Quiosque do Gaúcho, localizado no SIA Trecho 1/2, próximo a Brasal Veículos. Na chegada do socorro, o comércio já estava fechado e tomado por muita fumaça. As chamas estavam concentradas próximas à churrasqueira, atingindo a coifa e o forro do teto, que era feito em PVC.

Os militares então, se dividiram e enquanto uma parte providenciou a entrada no estabelecimento e iniciaram o combate às chamas, outra parte buscavam por vítimas no comércio. Nenhuma pessoa foi encontrada no interior do restaurante, o trabalho das equipes foi concentrado nas áreas mais sensíveis do incêndio.

O fogo foi rapidamente controlado. Porém, o trabalho de rescaldo, que se iniciou cerca de 30 minutos após as primeiras ações, continuará durante o tempo necessário.

De toda a parte térrea do comércio, somente a churrasqueira, a coifa e parte do forro fooram atingido pelas chamas. Todo o restante da área térrea foi preservada, incluindo a cozinha do restaurante e seus equipamentos e todo material usado no salão.

Na parte superior da edificação, havia um depósito de materiais e equipamentos que também foi atingido. O combate ao fogo neste local foi feito através de aberturas realizadas pelos militares nas laterais do prédio. Depois estas aberturas, foram usadas para a retirada da fumaça e resfriamento do ambiente.

Neste incêndio ninguém se feriu.

Todas as edificações residenciais e comerciais localizados em torno do local do incêndio, também foram protegidos.

A Perícia de Incêndio do CBMDF foram acionados.