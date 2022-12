PCDF realiza Natal na Sexta, levando o espírito natalino a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social em instituto no Paranoá

A instituição realiza diversos serviços de fortalecimento de vínculo familiar, oferecendo assistência a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social

Por: Marcos Nailton

Nesta quarta-feira (14), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou o Natal na Sexta, levando diversas atividades voltadas para atender crianças e adolescentes que fazem parte do Instituto Aprender, localizado no Paranoá.

A ação foi realizada por meio da 6ª Delegacia de Polícia da região, são cerca de 320 crianças e adolescentes atendidas nas áreas do Paranoá, Paranoá Park e Itapoã, em uma segunda sede, em Planaltina, são 80 jovens atendidos pelo instituto, que também estiveram presentes no evento.

Dentre as atividades realizadas pelos militares, houve a presença do Museu Itinerante de Drogas, na qual são expostas amostras e visitas guiadas que possibilitam os jovens a despertar a reflexão sobre atitudes associadas ao uso de drogas, incluindo suas consequências. Além da presença de um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas (DOA) e cães farejadores da Seção de Operações com Cães.

Ao Jornal de Brasília, a presidente do Instituto Aprender, Tatiana Beust, contou que a ação movida pela Polícia Civil para os jovens é a realização de um sonho neste Natal. “Para essas crianças, isso é um sonho, ainda mais que tinham crianças que nas cartinhas de Natal estavam pedindo bicicletas para poder vir para o instituto pedalando ao invés de a pé, […] É uma corrente e união maravilhosa”, disse a presidente.

São crianças e adolescentes da comunidade de 6 a 17 anos. O instituto foi fundado pelos pais de Tatiana há 23 anos, realizando esse trabalho. Ele conta com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), do Governo do DF, e diversos outros convênios e apoio de outras instituições que ajudam o local.

“A gente consegue ajudar com projetos e outros convênios, com certas básicas, com o GDF nós conseguimos dar alimentação para elas (crianças). Nós damos diversas oficinas, como música, capoeira, hip hop, danças, artes, contos de histórias, pedagogia, psicologia e assistência social, nas residências inclusive. É um trabalho contínuo e agora com a 6ª Delegacia de Polícia a gente tá podendo construir e fazer esse sonho deles”, ressaltou Tatiane.

Para completar a festa, as crianças ainda tiveram a oportunidade de circular dentro de viaturas policiais, o que despertou a curiosidade deles. Foram arrecadadas 150 cestas básicas e todas as crianças receberam presentes de natal, a arrecadação teve a participação de policiais, amigos, do comércio local e da comunidade. Após o evento, houve a hora do lanche, onde cachorro-quente, pipoca, bolo, geladinho e refrigerante foram distribuídos para o pessoal.

Gratidão

A moradora do Paranoá Parque, Francinete dos Anjos Monteiro, de 42 anos, está desempregada e sobrevive a partir de benefícios recebidos pelo governo. Ela é mãe de quatro filhos, a pequena Raissa Monteiro, de 5 anos, a Raiane Monteiro, de 9 anos, Raí Monteiro, de 11 anos, que participa do Instituto há cerca de cinco anos e um filho mais velho, Ruan Gabriel, de 19.

Francinete destacou que o apoio do instituto auxilia muito o seu filho, que realiza diversas atividades no local. “Hoje aqui foi uma maravilha, essa cesta básica vai me ajudar muito porque estou desempregada e preciso cuidar dos meus filhos. Aqui é muito bom mesmo, o meu filho precisa de apoio psicológico e pedagógico e o instituto me auxilia bastante.”, disse.

A aposentada, Itamar Vieira, de 62 anos, trouxe os três netos para o evento, o Lucas Vieira, de 17 anos, a Júlia Vieira, de 11 anos e o Pedro Henrique Vieira, de 8 anos. Ela, que cuida dos netos sozinha, agradece bastante pelo apoio que recebe no instituto e pela ação realizada pela PCDF. “Eles amaram vir hoje, o Pedro ficou todo animado quando viu o helicóptero da polícia chegando e quando tirou fotos com os cachorros, […] Eu gosto muito daqui, as crianças também adoram e não faltam nenhum dia. Se ficarem sem vir, é capaz de ficar até doente”, falou a moradora do Paranoá.

A estudante, Gabriele Oliveira, de 13 anos, já faz parte do instituto há 4 anos. Ela afirmou que ficou bem contente com o presente recebido. “A gente escreveu cartinhas para o papai noel pedindo o que queria, eu disse que me comportei bem esse ano e pedi uma boneca. Amei o meu presente”, disse.

A mãe da Gabriele, Lidiana de Azevedo, garante que as atividades que a filha exerce como, capoeira e hip-hop, são ótimas para o bem-estar da garota. “Ajuda bastante porque ela passa a tarde todinha aqui e chega às 6 da tarde, quando ela não vem, até chora. Aqui eles dão frutas, verduras e também cestas básicas. A que eu recebi hoje graças ao evento da polícia vai ajudar muito lá em casa”, comemorou a diarista.