Acidente grave na DF 130 deixa 17 vítimas

Um acidente na DF 130 deixou 17 feridos, dentre estes, quatro estão em estado grave. Um ônibus fretado da empresa Trans Brasil, que vinha da Bahia, passou por cima de um balão, após perder o controle em uma descida, não chegou a capotar. Dentro dele haviam 30 passageiros.

Segundo tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Marcos Coimbra, 17 vítimas foram transportadas ao hospital.

“O ônibus é um fretado, que não estava lotado, com cerca de 30 passageiros, 17 vítimas foram transportadas ao hospital e 4 são graves”, afirmou.

Em vídeos divulgados do local do acidente, é possível ver que as vítimas foram retiradas pela janela do veículo.