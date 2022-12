Reinaugurada brinquedoteca do Hospital Regional de Ceilândia

A reforma do espaço para os pequenos foi feita pelo projeto Brinquedotecas Renato Russo, da ONG Amigos da Vida

Os pacientes internados na pediatria do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) agora possuem um espaço lúdico e divertido dedicado a eles. Trata-se da Brinquedoteca Renato Russo, reinaugurada nesta quarta-feira (14). A abertura contou com a presença de Carminha Manfredini, mãe do cantor Renato Russo, homenageado pela organização não governamental Amigos da Vida, responsável pela renovação do local.

O superintendente da Região de Saúde Oeste, Wendel Moreira, destacou ser uma honra receber a contribuição da ONG Amigos da Vida, além de ter um espaço com o nome de Renato Russo dentro do HRC. “Sem dúvidas, essa brinquedoteca é um acalento na alma dessas crianças, em um momento de dor e aflição, um acolhimento que as ajudam a enfrentar suas doenças no momento de internação”, afirma.

Segundo Moreira, é muito importante que haja essa cooperação técnica entre as secretarias de Saúde e de Educação, pois o local tem professores que cuidam das classes hospitalares. “Aqui, na brinquedoteca, as crianças poderão fazer suas tarefas enquanto estiverem internadas”, informa.

Para a mãe de Renato Russo, essa entrega é mais um momento feliz: “Vemos nos semblantes das crianças alegria, porque a internação é um momento muito difícil para elas e para as mães. Mas, quando estão aqui se sentem realizadas. É um momento único porque elas têm livros e brinquedos à disposição, além de contadores de histórias”.

De acordo com a professora da classe hospitalar do HRC, Muricelia Lopes, as crianças vão se beneficiar com um espaço somente para elas. “Toda a equipe da pediatria fica muito feliz em receber este espaço. Somos gratos a todos os nossos apoiadores e voluntários. Além disso, ter um espaço aberto dentro da brinquedoteca para que os pequenos possam sentir a brisa do dia, ver o raiar do sol, é um sonho”, agradece a professora.

Brinquedotecas Renato Russo

O fundador da ONG Amigos da Vida, Christiano Ramos, relata que a ideia de implantar brinquedotecas em hospitais surgiu após presenciar, durante um atendimento, crianças chorando muito e com dificuldade de terem suas veias puncionadas. “Me veio a ideia de criar a brinquedoteca, porque enquanto as crianças brincam, as enfermeiras fazem os procedimentos necessários, sem tanto sofrimento. Queremos proporcionar bem-estar”, explica.

O projeto das Brinquedotecas Renato Russo consiste na construção de brinquedotecas em hospitais públicos do Distrito Federal para assistir com atividades lúdicas, de recreação e entretenimento às crianças sob regime de internação para o tratamento do HIV/AIDS e outras doenças crônicas.

