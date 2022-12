PCDF deflagra Operação Barão

Quinze mandados de prisão e dez de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos nas regiões de ADE de Águas Claras e Areal

Nesta terça-feira, 13, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da equipe da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos/Corpatri, com apoio da DRFV/PCGO, deflagrou a Operação Barão visando desarticular grupo criminoso responsável por diversos roubos de caminhonetes no DF.

Quinze mandados de prisão e dez de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos nas regiões de ADE de Águas Claras, Areal, Arniqueiras, Ceilândia e Goiânia, GO.

Segundo o delegado da DRFV/Corpatri, após 9 meses de investigação, descobriu-se que esse grupo criminoso teria sido responsável por pelos menos oito roubos de caminhonetes no ano de 2022.

Conforme as investigações, os criminosos escolhiam, preferencialmente, vítimas em estacionamentos de supermercados, cujos condutores fossem idosos, com veículos tipo TOYOTA/HILUX.

Após o roubo, as caminhonetes eram ocultadas em galpões no ADE de Águas Claras, onde, após troca de placas, eram enviadas para compradores em Goiânia/GO.

Até o momento, foram realizadas sete prisões no Distrito Federal e apreendidos dois veículos usados como apoio para os roubos praticados, munições e armas de fogo. No estado de Goiás, foram realizadas quatro prisões e apreendido um veículo.

Os presos estão sendo conduzidos para a DRFV/PCDF e DRFV/PCGO.

A operação policial recebeu o nome de “BARÃO”, em referência ao apelido do principal comprador dos veículos. Os envolvidos poderão responder pelos organização criminosa, roubo majorado, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos.