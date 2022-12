Recém-nascida é abandonada dentro de cesto de lixo

A bebê estava dentro de um saco de lixo, com o cordão umbilical e restos da placenta quando foi encontrada por lojistas que foram alertados por clientes

Uma recém-nascida foi abandonada, nesta segunda-feira (12), no cesto de lixo do banheiro de um centro comercial em Vicente Pires, no Distrito Federal. A bebê estava dentro de um saco de lixo, com o cordão umbilical e restos da placenta quando foi encontrada por lojistas que foram alertados por clientes.

Testemunhas disseram que, por volta das 15h, escutaram o choro de uma criança vindo de dentro do banheiro. Em seguida, funcionários foram acionados e Sidimara Barbosa, que é chefe de cozinha de um restaurante, resgatou a criança.

Ela conta que entrou em contato com uma parente que é médica, e recebeu instruções de como prestar os primeiros socorros. O Samu também foi chamado e chegou em seguida.

A bebê foi avaliada e levada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). De acordo com os socorristas, ela não corre risco de vida.

Os policiais da 38ª DP, que investigam o caso, acreditam que a mãe tenha dado à luz no banheiro e abandonado a criança. A polícia conseguiu imagens de uma possível suspeita e tenta identificá-la.

Entrega voluntária para adoção



Abandono de incapaz é crime e pode resultar em pena de prisão de até três anos, segundo o Código Penal. Entretanto, o Distrito Federal conta com o programa de entrega voluntária, da Vara de Infância e Juventude (VIJ).

A medida garante o direito à entrega, protegendo mulheres e crianças. A mulher que decide entregar o filho à adoção tem acompanhamento psicossocial e também do sistema de Justiça. O hospital onde ela ganha o bebê recebe um documento com essa informação.

Depois do parto, assim que tiver condições de saúde, a mulher passa por uma audiência para confirmar ou não o desejo de entregar o recém-nascido. A mulher tem assistência jurídica da Defensoria Pública em todo o processo.