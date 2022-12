Qualifica-DF Móvel abre 880 novas vagas

Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de dezembro pelo site da Secretaria de Trabalho, por meio do preenchimento de formulário

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou no DODF o chamamento público para preenchimento de 880 vagas em diferentes Regiões Administrativas (RA’s) destinadas aos cursos de qualificação profissional do projeto Qualifica-DF Móvel.

Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de dezembro pelo site da Secretaria de Trabalho, por meio do preenchimento de formulário eletrônico. Há oportunidades em Samambaia, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Planaltina. Confira a disposição das vagas:

As oportunidades são para os turnos matutino, das 8h às 12h, e vespertino, das 14h às 18h.

Para participar, é necessário ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular. O projeto é, prioritariamente, para a população negra, mulheres, jovens, pessoas com deficiência, migrantes e demais minorias. Também é preciso ser beneficiário do seguro desemprego, desempregado ou trabalhador informal, ou então trabalhador/cidadão idoso de até 70 anos que busca espaço para se habilitar nas novas tecnologias e plataformas do mercado de trabalho.

De preferência, o interessado deve ser residente nas cidades onde as Unidades Móveis estarão instaladas, e estar em situação de vulnerabilidade social, em busca de qualificação ou requalificação profissional para acessar o mercado de trabalho.

Menores de idade, de 16 ou 17 anos, podem se inscrever, mas é necessário que o pai ou responsável preencha o formulário de autorização.

O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para início das atividades serão divulgados no site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 26 de dezembro, e os convocados devem comparecer até o dia 3 de janeiro com a documentação necessária. As atividades formativas começarão no dia 4 de janeiro nos locais previstos no edital.