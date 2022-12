Procuradoria-Geral do DF tem novo titular

Promotor Georges Seigneur foi empossado, nesta segunda (12), em evento que teve a presença do governador Ibaneis Rocha

O governador Ibaneis Rocha participou da cerimônia de posse do novo procurador-geral de Justiça do DF, o promotor de Justiça Georges Seigneur.

O recém-empossado estará à frente do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) no biênio 2022-2024. A solenidade foi realizada na sede do MPDFT na noite desta segunda-feira (12). O novo procurador-geral sucedeu à Fabiana Costa Barreto, que encerrou seu segundo mandato na última sexta-feira (9).

De acordo com Ibaneis Rocha, a expectativa em relação ao novo chefe do MPDFT é muito positiva. “Espero que continue esse bom relacionamento entre o GDF e o Ministério Público, que tem prestado bons serviços à sociedade. Nossa avaliação com relação a Georges é muito boa”, afirmou o governador.

Georges Seigneur foi nomeado no dia 4 de novembro, após integrar uma lista tríplice em que obteve dois terços dos votos. O procurador falou sobre o desafio que se inicia. “Meu compromisso é prosseguir com os projetos que fortalecerão a instituição, tornando-a ainda mais moderna e adequada à velocidade da informação, para que tenhamos, assim, capacidade de acompanhar de perto a dinâmica das demandas sociais”, disse o empossado.

Diversas autoridades estiveram presentes à cerimônia, presidida pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. Entre elas, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, e o ministro da Justiça, Anderson Torres, além de juristas e parlamentares do DF.

Com informações da Agência Brasília