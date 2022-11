PCDF prende acusado de feminicídio que esfaqueou companheira

Na madrugada dessa quarta-feira, 02, a PCDF realizou a prisão de um homem acusado de cometer crime de feminicídio contra a companheira

Na madrugada dessa quarta-feira, 02, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho investigativo da 15ª DP, realizou a prisão de um homem acusado de cometer crime de feminicídio contra a companheira. O fato ocorreu no dia 2 de outubro, data que marcou o primeiro turno das Eleições 2022.

Conforme as investigações, o homem teria atraído a vítima para um local deserto, próximo ao trilho do metrô de Ceilândia e, sob o efeito de drogas e álcool, efetuou pelo menos 12 facadas que culminaram na morte da companheira.

Desde o dia do crime, o criminoso estava em situação de rua, localizado e preso na data de ontem.

Na delegacia, o envolvido confessou a autoria do delito e declarou estar muito. Ressentido com o relacionamento, e, na ocasião do assassinato, por conta de estar muito embriagado e drogado, não se lembra o que aconteceu e qual teria sido o motivo que o levou a esfaquear a namorada.

“As investigações foram concluídas e, agora, o inquérito policial será concluído na esfera policial e encaminhado ao Poder Judiciário. Quanto ao preso, encontra-se recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça”, destaca o delegado-chefe da 15ª DP, Antônio Dimitrov.