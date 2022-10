Homem morre após cair do telhado de um galpão no Núcleo Bandeirante

O trabalhador foi socorrido, mas estava em parada cardiorrespiratória e apresentava um traumatismo cranioencefálico

Nesta quarta-feira (5), um homem morreu após despencar de uma altura estimada em doze metros. Ele realizava uma manutenção no telhado de um galpão. O acidente ocorreu por volta das 13h30 na quadra 02 conjunto D do SIBS, na região do Núcleo Bandeirante.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorros à vítima juntamente com profissionais do SAMU. O trabalhador estava em parada cardiorrespiratória e apresentava um traumatismo cranioencefálico. Ele não tinha nenhuma identificação.

Foram aplicadas todas as manobras e utilizados todos os recursos de equipamentos e medicamentos possíveis para reverter o quadro da vítima. Porém, após cerca de 1 hora, o homem não respondeu aos estímulos mecânicos e medicamentosos e morreu no local.

A Polícia Civil do Distrito Federal foi acionada.