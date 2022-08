PCDF: bando causou prejuízo de R$ 5 mi a empresas de comércio on-line

A PCDF realizou a Operação Tracking 2 com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pelo prejuízo de R$ 5 milhões a empresas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou a Operação Tracking 2 com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável pelo prejuízo de R$ 5 milhões a empresas de comércio on-line. A ação contou com apoio da Polícia Civil de Goiás, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul.

Segundo a PCDF, trata-se da segunda fase da operação realizada em 2021.

Desta vez, foram cumpridos oito mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão nas cidades de Mineiros (GO), Paulista (PE), Belo Horizonte (MG), Campo Belo (MG), Coronel Fabriciano (MG), Arroio do Sal (RS) e Salvador (BA).

De acordo com a investigação, a organização criminosa se cadastrava com dados falsos em plataformas de comércio eletrônico. Em seguida, simulava a compra e venda de produtos para receber o código de postagem de baixo valor. Revendia os códigos a comerciantes, que postavam as mercadorias por um preço superior ao estabelecido.

Na sequência, segundo os investigadores, os Correios cobravam o valor excedente às plataformas de comércio eletrônico.

De acordo com a PCDF, o grupo agia desde 2018. As investigações tiveram início em 2021. Os integrantes da quadrilha respondem pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e organização criminosa.

Os comerciantes que compraram as etiquetas de remessa poderão ser responsabilizados pelo crime de receptação.