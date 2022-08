Ibaneis promete construir 80 mil moradias no DF

O chefe do Executivo foi recebido pelo anfitrião Anis Nacfur, pelo diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Júnior

O Governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) afirmou, em um discurso pela reeleição, que vai construir 80 mil moradias nos próximos anos. A afirmação, referente aos projetos em andamento e licitados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), foi feita em reunião com apoiadores na noite desta quarta-feira (24).

O chefe do Executivo foi recebido pelo anfitrião Anis Nacfur, pelo diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Júnior, e pelo candidato a deputado distrital Wellington Luiz em um condomínio no Jardim Botânico.

“Só de residências para serem entregues nos próximos quatro anos são 80 mil moradias que estão projetadas e licitadas. O Wellington Luiz merece nosso apoio e merece voltar para a Câmara Legislativa pelo trabalho que fez na Codhab”, disse Ibaneis Rocha aos presentes.