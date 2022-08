Estabelecimentos do Gama são flagrados furtando energia

Uma pessoa foi presa. Energia recuperada equivale ao consumo de aproximadamente 2,5 mil residências por um mês

Seguindo com as fiscalizações, a Neoenergia Brasília realizou a operação batizada como ‘Massa Fresca’ na quarta-feira (24), no Gama, com parceria da 20ª e da 14ª DPs e do instituto de Criminalística. Foram encontrados três estabelecimentos, sendo duas padarias e uma pizzaria, furtando energia.

A irregularidade foi constatada na medição de consumo. O volume de energia recuperado foi de 450 mil kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 2.500 residências por um mês.

Toda energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo. As irregularidades foram retiradas, os estabelecimentos regularizados e os responsáveis conduzidos à delegacia para que respondam em âmbito criminal. Um deles foi preso em flagrante e ficará detido até a audiência de custódia.

“A nossa missão é intensificar as fiscalizações e garantir que novas operações para combater o furto de energia elétrica sejam realizadas em todo o Distrito Federal”, garante Luiz Paulo Marinho, gerente de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília. “É importante reforçar que todos nós pagamos pelo prejuízo causado por esse tipo de crime. No momento de calcular o valor do reajuste tarifário, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inclui no cálculo um percentual relativo a essas perdas”, finaliza.

Os alvos da operação Massa Fresca foram mapeados após análise do centro de inteligência da Neoenergia Brasília e de fiscalizações em campo. Para identificar as unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utiliza softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo. Esses sistemas permitem uma maior assertividade das operações de combate ao furto de energia.

Happy Hour

No último mês de julho, a distribuidora realizou duas fases da Operação Happy Hour e encontrou estabelecimentos do ramo de bares e restaurantes com irregularidades na medição consumida e mensurada pelos medidores de energia. Na primeira, um bar, localizado na Asa Sul, teve a fraude constatada. O volume de energia recuperado foi de 250 mil kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 1.400 residências por um mês.

Poucos dias depois, mais quatro estabelecimentos foram pegos. Três deles estão localizados na Asa Sul e outro em Águas Claras. O volume de energia recuperado foi de 1.043 milhões de kWh, equivalente ao consumo de aproximadamente 5.800 residências por um mês.

Segurança

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Crime

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

Denúncia

A Neoenergia reforça que o apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas, de forma anônima, nos nossos canais de atendimento, por meio do telefone 116 ou presencialmente em uma de nossas lojas de atendimento.