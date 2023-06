PCDF apreende drogas destinadas à Asa Norte

A ação ocorreu durante a verificação de encomendas provenientes de outros estados da Federação, com destino ao Distrito Federal

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio do trabalho investigativo da 10ª Delegacia de Polícia, em conjunto com a Seção de Operação com Cães da Divisão de Operações Especiais – DOE e o serviço de segurança dos Correios, realizou a Operação GLUE ROSES, resultando na apreensão de drogas que seriam destinadas à Asa Norte.

Durante a operação, foi identificada e apreendida uma quantidade de droga conhecida como SKANK, que tinha como destino a região da Asa Norte.

O entorpecente apreendido foi encaminhado ao Instituto de Criminalística para os devidos procedimentos. As investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar o traficante responsável pelo envio das drogas para o Distrito Federal.