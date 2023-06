CPTRAN da PMDF recebe palestra sobre mobilidade e comunicação

Bikerreporter do Jornal de Brasília Afonso Ventania mostra como o jornalismo pode ser um aliado na divulgação do trabalho dos policiais

Policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do DF (CPTRAN), receberam o Bikerrepórter do Jornal de Brasília, Afonso Ventania, nesta última terça-feira (20), para uma palestra que fez parte do curso de formação de motociclista policial com 36 alunos, que são policiais da PMDF, Polícia Rodoviária Federal, Departamento de Trânsito do DF e Polícia Penal.

Para Afonso, foi muito importante ter sido convidado para dar essa palestra no Batalhão de Trânsito, A mobilidade e o trânsito são segmentos que ele trabalha há muito tempo. “Oferecer um pouco da minha experiência para os agentes de segurança é muito relevante, porque além de ter meu trabalho reconhecido pela corporação eu também consigo dividir toda essa experiência que vivo na teoria e prática em relação a mobilidade urbana e ao trânsito”, pontua. Em sua palestra, ele discursou sobre a relação com a mídia, a importância do policiamento comunitário, mobilidade urbana e outros tópicos.

O Coronel Edvã de Oliveira Sousa explica que é importante fazer essa ponte entre o jornalismo e a instituição da Polícia Militar do DF, e por isso a necessidade de trazer para dentro da PMDF uma palestra de Afonso, mostrando a importância de divulgar as ações da instituição e como são formados os profissionais. “Para ter a imprensa não como inimiga, mas como parceiros”, explica. Além de ser essencial ter a parceria do jornalismo no serviço a comunidade. “E é sempre muito bom quando a gente tem alguém fora do sistema falando qual a visão de fora, porque para quem está inserido não tem aquela percepção”, adiciona.

O intuito era mostrar para os policiais em formação, como eles podem estar mais próximos à comunidade. “Que ele tem que conversar com a comunidade, porque ele também faz parte do processo de transformação de confiança de que a Polícia Militar está ali para poder ajudar”. Embora, ele considere que infelizmente o papel da polícia seja em grande parte, repressivo, o principal é prevenir através da ostensividade, onde a PMDF se coloca disposta para poder prevenir. Para ele, a ostensividade e a prevenção são mais baratas e eficazes do que a repressão. “Nossa maior parceira é a comunidade, nada acontece sem ela saber ainda mais com a questão do celular e circuito de câmeras de residências. Basta que a população confie na gente”.

A formação dos policiais

Os policiais estão na reta final do curso de motociclista policial. O coronel explica que o motociclista policial é a pessoa que tem maior mobilidade e consegue chegar mais rápido para poder resolver uma situação. “Como por exemplo uma manifestação, porque lá pode ter um tipo de enfrentamento na manifestação ou condução da manifestação, que se você deixar o condutor chegar, ele pode acabar numa situação um pouco complicada”. Ele ainda elabora que o motociclista policial fecha o trânsito para aquelas pessoas terem o direito de manifestar a opinião delas. “A segurança do manifestante também faz parte da nossa obrigação”.

Os motociclistas policiais estão presentes nos eventos desde festas públicas ou manifestações, e também nas programações de jogos de futebol na cidade. “Eles fecham a via e preparam todo o ambiente para vir o grosso da Polícia Militar, para que as pessoas que estão ali nem percebam que toda aquela movimentação está acontecendo, mas a uma coordenação ali”, aponta.

Esses profissionais são preparados no curso em questão de intempérie, de dificuldades em geral, de terreno, de clima e privação de tempo de serviço e a qualidade de profissional sobre a moto. “Ele não é um motoqueiro, ele é um motociclista profissional. Ele foi treinado para não errar”, ressalta. Por isso, o coronel explica que a PMDF prioriza a qualificação de todos os seus profissionais, seja como motociclistas, operações especiais, cavalaria, ou as variadas categorias dentro da instituição, para sempre agregar valor ao policial e oferecer o melhor para a comunidade.