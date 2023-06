Gincana arrecada mais de 50 toneladas de doações

Estudantes arrecadaram mais de 50 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal em uma Gincana Solidária neste mês de junho. Com a ação, ao todo, mais de 18 instituições carentes do Distrito Federal e Entorno foram assistidas

Amanda Karolyne

Durante oito dias, estudantes das nove unidades do Colégio Objetivo DF se uniram em prol do bem comum, e além de se divertirem com as atividades da gincana promovida, anualmente, nas unidades do Colégio, arrecadaram produtos como arroz, feijão, açúcar creme dental, leite, macarrão, óleo e papel higiênico. Mais do que times ou turmas vencedoras, a Gincana Solidária, realizada nas unidades de Taguatinga Norte, Águas Claras, Águas Claras II, Asa Norte, Ceilândia, Guará, Jardim Botânico, Samambaia, Vicente Pires conseguiram vários alimentos e itens de higiene pessoal.

As entregas começaram a ser feitas dia 6 de junho e envolveram tanto os alunos quanto os colaboradores da escola. Segundo a diretora Escolar, Cleudia de Oliveira Neiva, as entregas foram realizadas logo após o término da gincana. “O processo de arrecadação foi excelente, e aconteceu ao longo de uma semana e meia. Cada dia da semana tinha um item a ser doado, com valor de pontuação específica, e uma prenda/ tarefa para ser cumprida pelos alunos”, conta. Para ela, essa ação foi de grande relevância, pois o intuito da instituição educacional sempre foi de ajudar o próximo e ensinar valores como solidariedade e amor aos estudantes. Ela comenta que as instituições escolhidas foram aquelas que não recebem ajuda governamental e carente.

O aluno Luís Felipe Branco, 16 anos, participou da ação e argumenta que foi gratificante, tanto para o desenvolvimento social dele, quanto para o pessoal. “Acompanhei a jornada do meu pai desde o 0 até hoje em dia, em que temos uma condição melhor, o que motivou a doação foi o pesar de retribuir e ajudar pessoas que não tem as mesmas condições”, destacou. Para o estudante, é uma ação que poucos tomam quando crescem na vida, e ele considera que essa é a definição de deixar o sucesso subir à cabeça. “A escola deve sempre incentivar tais ações, pois sempre existirão seres de luz que procuram a brecha para poderem ajudar o próximo”, finalizou.

A gerente de projetos, Karoline Cardeal, acredita que além de ser um momento divertido e descontraído, a Gincana Solidária é, acima de tudo, uma ação que preza pelo bem comum. “Em que todos da comunidade escolar se envolvem e juntos promovem o bem-estar social”, adiciona.

As instituições assistidas foram o Centro Social Comunitário Tia Angelina; Igreja Cristã Vida Plena; Paróquia Maria Imaculada; Instituto Carinho; Projeto Criança Feliz – Maria Bonita; Associação Casa de Apoio a Comunidade (ACAC); Obras Sociais do Centro Espírito O Consolador; Associação Viva Vida Kardec; OASIS Creche Bem Me Quer; Lar das Crianças André Luiz; Lar dos Velhinhos Maria Madalena; e Instituto Livre Acesso.