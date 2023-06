Ações da PMDF resultam em apreensões de armas de fogo em diferentes locais do DF

As ações ocorreram entre quarta-feira (21) e na madrugada desta quinta-feira (22)

Na noite desta quarta-feira (21), policiais militares do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) realizaram uma apreensão durante uma abordagem a um coletivo na BR 070. A ação foi desencadeada após a PMDF receber informações sobre a presença de um homem armado dentro do ônibus que seguia de Brasília para Águas Lindas, por volta das 21h. Com o apoio dos policiais do Grupo Tático Motociclístico do 10º Batalhão (GTM 30), o ônibus foi encontrado na altura do Condomínio Privê, em Ceilândia.

Além dessa ocorrência, outras apreensões de armas de fogo ocorreram recentemente no Distrito Federal. Na mesma quarta-feira (21), por volta das 18h, policiais militares do Tático Operacional Rodoviário (TOR) realizaram um ponto de bloqueio em São Sebastião, onde abordaram um veículo que seguia em direção à Bahia. Durante a busca veicular, os policiais encontraram duas pistolas, uma calibre 9mm e outra .40. Além das armas de fogo, foram localizadas 98 munições, sendo 59 de calibre 9mm e 39 de calibre .40. O motorista foi detido e encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

Já durante a madrugada desta quinta-feira (22), policiais militares do Patamo apreenderam uma espingarda no Engenho das Lajes. A ocorrência teve início após os policiais ouvirem um disparo vindo da rua Dante Limonge. Ao avistarem um suspeito adentrando uma área de mata, a equipe do Patamo iniciou as buscas. Durante a varredura, os policiais encontraram uma espingarda calibre .20, acompanhada de uma munição deflagrada. O suspeito não foi localizado e a arma de fogo apreendida foi entregue na 20ª Delegacia de Polícia, localizada no Gama.