Pavimentação da DF-205 e ciclovia são concluídas

A via corta as comunidades Boa Vista, Catingueiro, Ribeirão e Córrego do Ouro, onde residem aproximadamente 10 mil pessoas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) concluiu, nesta semana, as obras de pavimentação e construção de uma ciclovia em um trecho de 3km da DF-205, na região da Fercal. A via corta as comunidades Boa Vista, Catingueiro, Ribeirão e Córrego do Ouro, onde residem aproximadamente 10 mil pessoas. Por ali também passam cerca de 40 mil veículos por dia.

A obra, que teve início em abril de 2022 com investimento de R$ 5,4 milhões, era uma demanda antiga da população local. Os serviços compreendem a complementação do asfalto da rodovia, além da construção de uma ciclovia às margens da via. Nesta semana, a obra entrou na última etapa dos trabalhos, com o plantio de 5 mil m de grama e a instalação de 40 m de meios-fios. Finalizados estes trabalhos, começa a sinalização da ciclovia. "Toda essa área, que liga Fercal e Sobradinho à BR-080, é uma importante rota para a saída norte de Goiás e Tocantins", ressalta o superintendente de Obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante. "Os serviços executados aqui vão tornar a vida dessas pessoas mais fácil em relação à locomoção por essas regiões". A produtora rural Marieta Vieira, 47 anos, comemora a notícia de que a obra está na fase final: "Esperamos muito anos por este asfaltamento, porque sofremos muito com lama e poeira. Com certeza, vai facilitar muito para a gente agora". As informações são da Agência Brasília