PRF começa Operação Tiradentes 2023 no DF e Entorno

Policiais estarão posicionados em pontos com maior incidência de acidentes graves e alcoolemia ao volante

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta madrugada (21), a Operação Tiradentes 2023, que se estende até a madrugada de domingo (23), nas rodovias federais que cortam o Distrito Federal e o Entorno.

A operação contará com o reforço das forças, que estarão presentes nas principais rodovias da capital, realizando o policiamento e a fiscalização com foco na segurança viária, visando a redução de acidentes de trânsito, e também no combate ao crime.

Os pontos e horários patrulhados são estratégicos, onde há maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Além disso, a PRF segue com a missão de prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais, drogas e outras mercadorias ilícitas de circulação.

Este ano, o dia de Tiradentes é celebrado em uma sexta-feira sendo assim um feriado prolongado. Tendo em vista que, historicamente, há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias federais – fator que contribui para o aumento da violência no trânsito – os policiais farão ações de prevenção para as condutas de risco dos condutores, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante e não utilização do cinto de segurança. Todas as equipes contarão com etilômetro, os radares portáteis também serão utilizados.