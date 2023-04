Concurso para agentes em saúde reabre inscrições

Conforme o calendário, novas inscrições poderão ser feitas entre 22 de maio e 23 de junho no site da banca examinadora, a Funatec

O concurso para agente comunitário de saúde (ACS) e de agente de vigilância ambiental em saúde (Avas), com 1.016 vagas, reabriu o prazo para inscrições. A decisão foi publicada, nesta quinta-feira (20), pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad).

Conforme o calendário, novas inscrições poderão ser feitas entre 22 de maio e 23 de junho no site da banca examinadora, a Funatec. As provas objetivas estão agendadas para 20 de agosto, e o resultado final com a homologação dos aprovados, para 27 de outubro.

A taxa de inscrição é de R$ 70 para o cargo de Avas e de R$ 65 para ACS. De acordo com o edital, os candidatos à carreira comunitária de saúde poderão optar pela região de saúde de atuação. No total, o concurso prevê 119 vagas imediatas mais 900 de cadastro de reserva, todas para nível médio de escolaridade (veja tabela abaixo).

O salário inicial para a carreira de Avas é de R$ 4.485, e de ACS, R$ 1.988, ambos para carga horária de 40 horas semanais.

Candidatos desistentes

“Quem já se inscreveu no período anterior e tem interesse em participar do concurso já está no processo. Quem não puder participar por conta da data das provas ou, então, por outras questões pessoais, será ressarcido das taxas pagas”, explicou o secretário-executivo de Gestão Administrativa da Seplad, Ângelo Rocalli.

Para o caso dos candidatos desistentes, o edital prevê que a solicitação de devolução do valor da taxa seja feita entre 12 e 19 de maio, por meio do e-mail [email protected]. Há necessidade de constar ainda o número da inscrição, cargo pretendido, nome completo do candidato e dados da conta bancária (tipo/número da agência/nome do banco/nome do titular da conta).

