Aniversário de Brasília terá reforço de segurança

Para comemorar os 63 anos de Brasília em segurança, o Governo do Distrito Federal (GDF) elaborou uma programação especial de festividades que começam nesta sexta-feira (21) e vão até o domingo (23).

Para que a população possa aproveitar os shows e demais eventos com tranquilidade, os órgãos de segurança dão algumas orientações.

“Será sem dúvida uma festa muito especial e estamos empenhados para garantir segurança e mobilidade para a população. A programação estará concentrada nas proximidades da Torre de TV e prevê cantores conhecidos nacionalmente. Ou seja, temos expectativa de que um grande número de pessoas participe”, aponta o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Para maior facilidade no atendimento de ocorrências, estaremos todos os dias na Cidade Policial, que será montada na área. Além de serviços como delegacia móvel e atendimento pré-hospitalar, a estrutura funcionará como base para os operadores de segurança. O objetivo é que a população possa comemorar de forma harmônica e segura o aniversário da cidade”, completa Avelar.

Ciob

A festa será monitorada pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 29 órgãos, instituições e agências do GDF voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização. “Com isso, vamos dar mais suporte às ações das forças de segurança que estarão em campo”, ressalta o titular da SSP.

Trânsito

Não estão previstas interdições no Eixo Monumental devido à programação de aniversário. Somente na sexta-feira (21), a partir das 7h até por volta das 12h, toda a extensão da via N1 – da altura da L4 até a Epia – será interditada para realização de uma maratona. “Orientamos a população a estar atenta e evitar a região neste período. No mais, estamos trabalhando para que o trânsito não seja impactado”, ressalta o comandante de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Edvã Sousa.

Durante o evento, as equipes de fiscalização do Detran-DF farão o controle do trânsito para promover a fluidez, coibir as irregularidades e garantir a segurança. Nos três dias de festa, é importante que os condutores utilizem locais permitidos para estacionar, ressalta Edvã. “Os estacionamentos públicos poderão ser utilizados, como no Parque da Cidade, Palácio do Buriti, e Feira da Torre”.

Cidade Policial

Para facilitar a atuação, as forças de segurança terão como base a estrutura da Cidade Policial, que será montada ao lado da Torre de TV. No local, que servirá como ponto de apoio aos agentes de segurança, haverá os comandos móveis das corporações. A PMDF vai empregar, diariamente, efetivo policial compatível com o evento. Imagens de drones e das câmeras localizadas no comando móvel da corporação, que estará na região central de Brasília, vão contribuir com o policiamento.

Equipes especializadas também participarão do policiamento, como as da Cavalaria, Batalhão de Trânsito, motopatrulhamento e batalhões de Operações Aéreas (Bavop) e de Cães (BPCães), além das de Rotam e de Choque.

“Atuaremos com policiamento a pé e monitoramento por meio de drones e câmeras, garantindo o melhor emprego do efetivo e maior atenção nos diferentes pontos do evento. Orientamos a todos que evitem locais ermos e de baixa luminosidade e que estejam atentos a seus pertences pessoais, principalmente bolsas, carteiras e celulares. Procurem estar sempre acompanhados, evitem andar sozinhos e, em qualquer situação anormal de segurança, procurem uma viatura ou policial. A corporação também pode ser acionada por meio do 190”, orienta o comandante do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, coronel Alcenor dos Santos.

De acordo com Alcenor, haverá revistas pessoais nas proximidades do evento. “Vamos fazer abordagens com foco na retirada de objetos que possam comprometer a segurança, a exemplo de objetos perfurocortantes, como facas e canivetes. O objetivo é que o público possa se divertir com segurança”.

O Corpo de Bombeiros também atuará na prevenção de incêndios e contará com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, circulando entre o público para uma resposta mais rápida em caso de necessidade.

Na Cidade Policial, a corporação atuará por meio do Comando Móvel, Plataforma de Observação e viaturas em pronto emprego. Em conjunto com a Secretaria de Saúde (SES), por meio do Samu, será montada uma espécie de hospital de campanha nas proximidades da Torre de TV. O objetivo é atender pessoas que não necessitem de um atendimento médico de maior complexidade, para não sobrecarregar os hospitais da região, além de proporcionar um atendimento mais rápido e eficiente a quem necessitar de atendimento. De toda forma, os militares poderão ser acionados por meio do 193 a qualquer momento.

A Delegacia Móvel da PCDF estará na Cidade Policial, onde será possível fazer o registro de ocorrências policiais e bloqueio de celulares roubados ou furtados, por meio do programa Fora da Rede. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) estará no local com os institutos de Identificação (II) – que servirá para identificação de pessoas, em casos da não apresentação de documentação pessoal em abordagens – e de Criminalística (IC), em que será possível realizar exames toxicológicos. Eles atuarão por meio da Unidade Técnica de Atendimento Móvel (Utam), um contêiner que é deslocado por um caminhão para atuar em ações itinerantes do governo.

Desta forma, não será necessário que policiais se desloquem até a 5ª Delegacia De Polícia, que é responsável pela região central de Brasília – que também terá o plantão reforçado, assim como as delegacias da Criança e do Adolescente (DCA) e Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

As informações são da Agência Brasília