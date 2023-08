PATAMO desmantela tráfico de drogas e recupera veículo roubado

Uma ação no Recanto das Emas resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de drogas

A Patrulha Tática Móvel (PATAMO) Alfa demonstrou sua eficácia nesta segunda-feira ao conduzir três operações bem-sucedidas em diferentes pontos do Distrito Federal.

No início da noite, precisamente às 18h30, uma ação no Recanto das Emas resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de drogas. A diligência conduzida pelos agentes da PATAMO Alfa resultou na apreensão de aproximadamente meio quilo de maconha, uma balança de precisão, além da detenção do suspeito.

Mais tarde, por volta das 20h, foi a vez da equipe da PATAMO Alfa em Samambaia se destacar. A incansável atuação dos agentes levou à apreensão de três menores de idade que estavam com um veículo roubado desde o dia anterior. O esforço dos policiais não só resultou na recuperação do veículo, mas também na apreensão dos jovens infratores.

Ainda na mesma noite, às 22h20, a região de Ceilândia viu outra ação bem-sucedida da PATAMO Alfa. Um indivíduo foi detido em posse de uma quantidade considerável de entorpecentes. O desfecho da operação foi a prisão do suspeito e a apreensão das substâncias ilícitas.