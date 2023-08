“Sem pó, sem ganho”: PCDF prende dupla de personais suspeitos de tráfico de drogas

Durante a busca, foram apreendidas várias substâncias ilícitas, incluindo cocaína, skunk, haxixe, maconha, comprimidos de drogas sintéticas e anabolizantes

Na manhã desta terça-feira, a Operação Máscara, liderada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), resultou na prisão de dois profissionais de educação física sob suspeita de envolvimento no tráfico de drogas e anabolizantes.

A operação abarcou a execução de seis mandados de busca e apreensão em endereços associados aos indivíduos sob investigação.

O desencadeamento das investigações teve origem em denúncias que indicavam que os dois profissionais de educação física estariam envolvidos no comércio de uma variedade de substâncias ilícitas na capital.

Após um monitoramento de cinco meses, as autoridades constataram que um dos suspeitos efetuava entregas frequentes de entorpecentes. As drogas eram armazenadas em um quarto alugado em um apart hotel localizado em Águas Claras.

Durante as ações da operação, um dos criminosos foi detido em sua residência, situada na Colônia Agrícola Samambaia. No local, foram apreendidas quantidades consideráveis de várias substâncias ilícitas, incluindo cocaína, skunk, haxixe e maconha, bem como comprimidos de drogas sintéticas e anabolizantes. Adicionalmente, um veículo de luxo utilizado no tráfico e cadernos de contabilidade foram confiscados.

Em relação ao outro professor de educação física envolvido, em endereço vinculado à sua identidade, localizado em Taguatinga Sul, munições de pistola e cigarros eletrônicos foram apreendidos. O indivíduo, identificado como Alysson Ayres, foi capturado em uma academia situada em Vicente Pires.