PCDF prende o maior traficante do Incra 8 em Brazlândia

Durante a ação, uma quantia de oito quilos de substâncias ilícitas, compreendendo maconha, cocaína e haxixe, foi apreendida pelas autoridades

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (18ª DP), deflagrou uma operação determinada a conter o tráfico de drogas no Distrito Federal. Após um monitoramento ininterrupto de dois dias, os agentes executaram um mandado de busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante do principal traficante atuante na região do Incra 8, em Brazlândia.

A prisão ocorreu nas dependências da residência do suspeito.

Juntamente com o indivíduo principal, a esposa do suspeito e um terceiro indivíduo envolvido na manipulação e produção das drogas também foram detidos. Os três indivíduos já possuem registros criminais anteriores relacionados ao tráfico de drogas. Além disso, um dos detidos estava cumprindo pena com tornozeleira eletrônica, em acordo com decisões judiciais anteriores.

O Delegado-chefe da 18ª DP, Fernando Cocito, ressaltou a rapidez e eficácia do Núcleo de Plantão Judicial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) em auxiliar nas investigações. “Com base nas justificativas fundamentadas apresentadas pela Polícia Civil, o mandado de busca foi emitido em questão de horas, ainda na madrugada, permitindo o sucesso da operação”, afirmou.