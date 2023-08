Homem é preso por tráfico de drogas após abordagem no Gama

Diante da aproximação da equipe do Gtop 29, o homem tentou evadir-se do local, mas sua fuga foi logo interrompida pelos policiais

Na noite desta segunda-feira (28), um indivíduo foi detido sob a acusação de tráfico de drogas durante uma abordagem realizada na DF 483, na região do Gama.

O flagrante foi resultado da ação dos policiais militares pertencentes ao Grupo Tático Operacional do 9° Batalhão (Gtop 29). Por volta das 23h30, eles avistaram um homem próximo a uma faculdade, em posse de um veículo danificado e com atitudes consideradas suspeitas.

Durante a abordagem, os agentes encontraram no interior do veículo três pacotes de ecstasy, além de porções de maconha e uma máquina de cartão de crédito. De acordo com informações fornecidas, o suspeito revelou aos policiais que estava transportando a substância ilícita com destino a Taguatinga, onde supostamente receberia pagamento pelo serviço.

O homem foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o flagrante. A ação demonstra a atuação incisiva das autoridades policiais em coibir atividades criminosas e garantir a segurança da população.