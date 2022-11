Pássaros silvestres são apreendidos pela PMDF em Ceilândia

O dono das aves informou que não tinha as autorizações necessárias para criação dos pássaros. Foram apreendidas quatro aves da fauna silvestre

Após denúncia, policiais militares apreenderam quatro pássaros da fauna silvestre no fim da tarde desta quinta-feira (03), na região do Sol Nascente.



No local indicado, os policiais do Grupo Tático Ambiental realizaram contato com o proprietário do lugar. O homem autorizou a fiscalização e os militares encontraram quatro gaiolas, cada uma com um pássaro da fauna silvestre.



O dono das aves informou que não tinha as autorizações necessárias para criação dos pássaros. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi lavrado e os animais foram recolhidos para o Centro de Triagem de Animais Silvestres.