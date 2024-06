Parque Ezechias Heringer estará fechado para visitação na quinta (6) e na sexta (7)

O Parque Ecológico Ezechias Heringer, localizado no Guará, estará fechado para o público nestas quinta (6) e sexta (7). A medida será tomada devido à realização da terceira etapa do processo seletivo para a contratação de brigadistas florestais.

Na ocasião, serão promovidos os testes de aptidão física (TAF) e de habilidades no uso de ferramentas agrícolas (Thufa) com os candidatos, ambos com caráter classificatório e eliminatório. O parque abrirá normalmente a partir de sábado (8), das 6h às 18h.

*Com informações do Instituto Brasília Ambiental