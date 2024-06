Ibaneis visita obra da nova sede do TRF1 

O governador Ibaneis Rocha visitou, nesta quarta-feira (05), a obra da nova sede do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Iniciada em 2008, a obra ficou parada por mais de 10 anos, e foi retomada apenas no final do ano passado após o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), firmar contrato com o TRF1 e Conselho da Justiça Federal (CJF) para conclusão dos trabalhos.

A nova sede foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e ficará localizada no Setor de Administração Federal Sul, na Quadra 5. O prédio abrange uma área de construção de aproximadamente 165 mil m², sendo composta por quatro blocos e três subsolos. Até o momento, as estruturas dos blocos A e D já foram concluídas e as do bloco C ainda estão em execução. As obras do bloco B ainda serão iniciadas.

De acordo com o projeto, o bloco A será destinado aos gabinetes dos desembargadores, o bloco B para o plenário, o bloco C será ocupado pelas salas de sessão, e o D abrigará o setor administrativo. Ao todo serão 56 gabinetes de desembargadores, distribuídos em nove pavimentos. Após o contrato firmado com o judiciário, a Novacap ficou responsável pela licitação, contratação e fiscalização da obra.

Na nova sede do TRF1, a Novacap investirá R$ 18 milhões. O valor da obra está estimado em mais de R$ 700 milhões, no qual serão custeados pelo Poder Judiciário. A previsão é de que o prédio fique pronto em até quatro anos. Neste momento da obra, a Novacap trabalha na elaboração dos documentos técnicos que farão parte da futura licitação, prevista para ser publicada em setembro deste ano.

“Nós já retomamos as obras, mas temos uma segunda fase que é a licitação que deve ocorrer até setembro e esperamos em um prazo de quatro anos poder entregar esse prédio completo para a população do Distrito Federal. É uma alegria muito grande poder participar desse momento de retomada dessa construção tão importante. Eu estou governador, mas tenho uma história na advocacia, uma advocacia que foi quase 100% formulada dentro do TRF1. Quando surgiu a oportunidade desta parceria, nós não medimos esforços para que ela pudesse ser efetivada”, comentou o governador Ibaneis.

O chefe do Executivo destacou também o trabalho do judiciário em prol da população do DF: “Essa é uma obra que estava abandonada há mais de 10 anos, e é uma obra muito importante para a cidade e para o conjunto urbanístico. É uma obra de Oscar Niemeyer em um setor muito importante. Sem contar que temos uma justiça federal bastante ativa, que ajuda a população do DF e que está espalhada em vários prédios da nossa capital. Então, nós precisamos concluir essa obra por todos”.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, disse que a empresa trabalha na revisão dos projetos e na elaboração de uma licitação para finalizar a obra: “Nós estamos trabalhando desde o início do ano. As licitações estão programadas para serem iniciadas em setembro. Nós estamos muito honrados de participar de uma obra de Niemeyer, uma obra que tem uma história e um histórico de dificuldades porque estava paralisada. Nós não vamos poupar esforços e vamos trabalhar unidos e integrados com o TRF1 para reduzir todos os obstáculos. Nós estamos revisando todos os projetos e retomamos aquilo que era possível”.

Para o presidente do TRF1, João Batista Moreira, a nova sede é muito importante para o órgão: “Esperamos agora com essa retomada e com o acordo firmado entre o Tribunal e a Novacap avançar na conclusão da obra. O TRF1 tem hoje cinco prédios espalhados pelo DF, e temos seis Tribunais Regionais no país, mas o da 1ª Região, eu digo sem vaidade, é o mais importante pelo fato de exercer sua jurisdição e administrar 13 Unidades da Federação e o DF. Estamos bem instalados, mas com espaços muito exíguos, de modo que há a necessidade dessa nova sede”.