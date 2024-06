Colisão envolvendo três veículos e uma moto deixa três pessoas feridas na EPTG

Na manhã desta quarta-feira (5), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi alertado sobre um acidente que ocorreu na via EPTG, sentido Plano Piloto, em frente ao Colégio JK, na altura do Guará.

Chegando ao local, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão envolvendo três veículos: um Ford KA, de cor branca, conduzido pelo Sr. A. C. S., de 34 anos, que apresentava dores na região da coluna cervical, foi atendido e transportado pelo SAMU; um Peugeot 208, de cor branca, conduzido pelo J. C. L. R., de 38 anos, também atendido e transportado pelo SAMU, apresentava dores na região da coluna cervical; o Chevrolet Onix, de cor azul, conduzido pelo Sr. C. N. M. F., que foi examinado pelos socorristas e não necessitou de transporte para ambiente hospitalar;

A motocicleta Honda CG 125, conduzida pelo Sr. P. A. M. L., de 35 anos, que, após avaliação dos militares, queixava-se de dores na perna esquerda com suspeitas de fratura, consciente e orientado, transportado pelo CBMDF para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

No horário do acidente, a pista precisou ser totalmente interditada para o atendimento, mas após a prestação do socorro, o trânsito foi liberado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

O Corpo de Bombeiros não foi informado sobre a dinâmica do acidente.