Incêndio em loja de artigos infantis assusta moradores da Samambaia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência às 4h30 da manhã desta terça-feira (5). O incêndio aconteceu na QR 206, Av. Joaquim Roriz, ao lado do Banco Santander, Samambaia

Chegando ao local do chamado de emergência, as equipes de socorro verificaram que se tratava de um incêndio em uma loja de artigos infantis, e que havia a presença de muita fumaça e as chamas eram visíveis.

A equipe de combate a incêndio iniciou de imediato as ações para conter e realizar a extinção. Com a execução de um ataque preciso, o incêndio foi confinado ficando restrito ao estabelecimento comercial. A ação rápida dos Bombeiros evitou ainda, que houvesse a generalização e propagação para outras lojas vizinhas. Foram realizadas ações, além da extinção do incêndio, de ventilação e rescaldo.

Não foram identificadas vítimas e a perícia de incêndio do CBMDF foi acionada para apontar as causas. O que iniciou o incêndio ainda não foi diagnosticado pela corporação. A edificação ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).