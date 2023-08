Parque da Cidade recebe ações voltadas para o Agosto Lilás

A campanha Agosto Lilás 2023, coordenada pela SMDF, tem como objetivo a conscientização da sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher

O Parque da Cidade receberá, neste sábado (19), a campanha Agosto Lilás, no estacionamento 10, a partir das 9h. A ação é realizada pela Secretaria da Mulher (SMDF), e contará com atrações musicais, atividades recreativas, práticas esportivas e palestras. No evento, também haverá apresentações e discussões sobre algumas ações da pasta voltadas para a importância de denunciar a violência contra a mulher e do combater a violência de gênero.

A campanha Agosto Lilás 2023, coordenada pela SMDF, tem como objetivo a conscientização da sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher. Com diversos tipos de eventos, a ação vai divulgar a Lei Maria da Penha, os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.

Serviço:

Agosto Lilás

Onde: Estacionamento 10 do Parque da Cidade

Estacionamento 10 do Parque da Cidade Data: sábado (19/8)

sábado (19/8) Horário: das 9h às 13h

*Com informações da Secretaria da Mulher