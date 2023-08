Ibaneis anuncia novo comandante-geral da PMDF

Ibaneis evitou falar sobre a operação da Polícia Federal realizada hoje por pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR)

Depois da prisão de Klepter Rosa, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na manhã desta sexta-feira (18), o governador Ibaneis Rocha anunciou que o novo ocupante do cargo será Adão Teixeira de Macedo, que antes era o subcomandante-geral da corporação.

O anúncio foi feito durante o cumprimento da agenda oficial. Ibaneis revelou que, apesar de Klepter não ter sido escolha dele para o cargo, e sim do então interventor federal Ricardo Capelli, ele era da confiança de todos, tendo trabalhado com efetividade durante o período. “A gente espera que as coisas transcorram na maior tranquilidade possível junto à Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma polícia bastante qualificada, e que só temos que ressaltar o trabalho feito por todos eles”, comentou o governador do DF.

Ibaneis evitou falar sobre a operação da Polícia Federal realizada hoje por pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). “É preciso aguardar o resultado das investigações. Todos têm o direito a ampla defesa e ao contraditório. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, vem conduzindo esse inquérito com muito cuidado, carinho e responsabilidade. Temos mais é que confiar no poder judiciário brasileiro”, afirmou.

Denúncia da PGR

Com 196 páginas, a denúncia relaciona diversas provas e cita alertas de inteligência os quais davam conta que os denunciados sabiam das intenções da aglomeração acampada em frente ao Quartel General do Exército em Brasília, responsável pelas invasões. Eles próprios compartilhavam entre si mensagens de teor golpista pelo menos desde as eleições, com questionamentos quanto à lisura do processo eleitoral e outros temas.

Confira aqui a denúncia na íntegra.