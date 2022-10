ParkShopping oferece Arena Park Gol até o dia 23 de outubro

Crianças e adultos podem brincar nas atividades propostas, em sessões que rolam de 30 em 30 minutos

Nas vésperas da Copa do Mundo, o ParkShopping oferece a Arena Park Gol. É um evento para os torcedores curtirem um circuito que vibra o futebol. As atrações são gratuitas e ocorrem até 23 de outubro, de domingo a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos sábados, das 10h às 22h, na Praça Central.

Crianças e adultos podem brincar nas atividades propostas, em sessões que rolam de 30 em 30 minutos, com capacidade para 40 pessoas simultaneamente. Basta fazer o agendamento pelo aplicativo Multi, disponível em IOS e Android, com o CPF do participante.

No Arena Park Gol, a brincadeira rola em dupla ou pequenas equipes. Os jogadores também podem suar a camisa em mesas de Pebolim e de Futebol de Botão. Aliás, torneios de Futebol de Botão agitam o Arena Park Gol nos dias 9 e 23 de outubro, entre 14h e 17h.

Com o apoio da Federação Brasiliense de Futebol de Mesa, cada campeonato terá até oito pessoas inscritas, sem distinção de idade, desde que o participante tenha mais de 1,20m de altura. Os campeões ganham troféus e bola de futebol. A inscrição para os torneios deve ser feita no Sympla Plataforma.

No time do Arena, o FutMesa (TeqBall) brilha com partidas individuais ou em dupla para crianças e adultos. Games com jogos da Fifa também estão inclusos no circuito, sendo jogados em TV’s de 60’’. “O Arena Park Gol não deixará ninguém no banco de reservas. São atrações que remetem às brincadeiras de infância, para serem curtidas com amigos ou em família. Uma experiência imersiva no universo do futebol”, comenta Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping.

Tem ainda a Turbina de Figurinhas. O participante entra em uma cabine de vento, tenta pegar figurinhas que voam em um tempo cronometrado e ganha o que conseguir agarrar. Para os fãs do troca-troca, o Lounge Troca de Figurinhas marca um gol de letra com o quiosque da Panini. Assim, os colecionadores completam o álbum antes mesmo do apito inicial no Qatar.