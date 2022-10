Reserva do Parque terá mais de 5,7 mil unidades habitacionais

Candidato a adquirir um apartamento do empreendimento deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela Codhab

Recém-lançado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), o empreendimento Reserva do Parque, no Recanto das Emas, está aberto à inscrição de pessoas interessadas em adquirir uma unidade habitacional – o que pode ser feito por meio das entidades credenciadas na Codhab. O projeto prevê 5.760 moradias.

O Reserva do Parque é destinado aos candidatos inseridos nas faixas de renda 3 (de R$ 4.000,01 a R$ 7 mil ) e 4 (de R$ 7.000,01 a 12 salários mínimos). Independentemente da faixa de renda, os associados/cooperados indicados pelas entidades credenciadas deverão cumprir os requisitos da Lei Distrital nº 3.877/2006.

O candidato da lista da Codhab só participará do projeto caso seja indicado por alguma associação/cooperativa credenciada, via aplicativo Codhab e por ofício. Confira aqui a relação de entidades habitacionais credenciadas na companhia.

Estrutura

O bairro apresenta um projeto moderno, com painéis solares, parque vivencial e área para comércio, além de um shopping center bem próximo das moradias. A área de convivência dos condomínios terá salão de festas, piscinas, churrasqueiras, espaços para piquenique e quadras de esportes, entre outros ambientes. Também terá área para posto policial, com monitoramento 24 horas por dia.

As unidades habitacionais variam entre apartamentos de dois quartos com ou sem suíte, de 45m² e 70m², e casas de três quartos com suíte.

O residencial está localizado a 20 km do centro de Brasília e às margens da BR-060 com a DF-001, com fácil acesso e ampla estrutura de transporte público, atendido por três estações de metrô (Samambaia, Samambaia Sul e Furnas). O local fica ao lado da futura estação BRT Expresso Sudoeste.

O projeto prevê a construção de unidades básicas de saúde (UBSs), bem como hospitais e clínicas particulares, além de áreas para escolas e creches.

Critérios de participação

→ Estar filiado a uma associação/cooperativa credenciada na Codhab

→ Ter mais de 18 anos ou ser emancipado na forma da lei civil

→ Residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos

→ Não ser, nem ter sido proprietário, promitente comprador ou cessionário de imóvel residencial no Distrito Federal

→ Não ser beneficiado em outro programa habitacional no Distrito Federal

→ Ter renda familiar de até 12 salários mínimos.

A Codhab lembra aos candidatos habilitados no programa habitacional da companhia que é importante manter os dados de contato atualizados (telefone, endereço e e-mail), para continuidade dos trabalhos executados pelos servidores.

Pessoas interessadas em adquirir uma unidade no Reserva do Parque podem entrar em contato pelo telefone (61) 99659-5112 ou pelo e-mail [email protected]ebrasilia.com.br. Maiores informações sobre o empreendimento estão disponíveis neste link.

Com informações da Agência Brasil