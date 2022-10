Padre da PM é preso após importunar sexualmente adolescente

O jovem de 16 anos foi abordado enquanto vendia bombons em Águas Claras. O militar disse que compraria todos os bombons para atrai-lo

O tenente Jerfson dos Santos, de 37 anos, padre da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi preso em flagrante, na última sexta-feira (21), suspeito de importunar sexualmente um adolescente de 16 anos. O padre também é investigado por permitir que o jovem inabilitado dirigisse o seu automóvel.

O caso aconteceu em Águas Claras na última sexta-feira (21), quando o jovem vendia chocolates na rua. O tenente a bordo de seu automóvel, abordou o adolescente e prometeu comprar todos os chocolates, porém informou que não possuía dinheiro com ele somente em casa. Com a desculpa de que iria até o apartamento próximo ao local para pegar o dinheiro, o homem convenceu o adolescente a entrar no carro e ir com ele.

De acordo com o adolescente o militar teria oferecido a direção do carro pra ele e ao chegar no apartamento o padre começou a passar as mãos no corpo dele. O padre teria dito ainda que iria pagar pelos bombons mas que queria um “brinde”, se referindo a algum ato sexual.

O jovem contou que após convencer o militar de ir embora, ele teria oferecido uma carona ao garoto até a estação de metrô próxima. Voltando ao carro, novamente o padre teria dado a direção ao adolescente. Momento em que o menino aproveitou para dizer que um pneu estava furado e quando o militar saiu para conferir, o adolescente acelerou e conseguiu fugir.

O militar possuía a chave pix do menino com o número de celular, e passou a enviar mensagens com ameaças, caso não devolvesse o carro ou contasse a situação para a polícia. A jovem combinou que deixaria o veículo no estacionamento de um supermercado de Águas Claras. No local, policiais da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) esperaram o tenente e efetuaram a prisão em flagrante com base no depoimento do jovem e nos prints da conversa.

O padre fornecia assistência espiritual aos membros da Corporação na capela da na Polícia Militar, há dois anos. Em nota, a PMDF afirmou que o tenente encontra-se afastado de suas funções de capelão e da igreja, aguardando decisão de processo que tramita no âmbito da Igreja Católica. “Em atenção à ocorrência em tela, está sendo aberto procedimento pertinente, no qual a corporação reafirma que não coaduna com ações contrárias à legislação e regulamentos em vigor”, disse o comunicado.

Versão do padre

Na delegacia, o padre e militar da PMDF, negou o crime. Na versão do militar, ele disse que estava a caminho de um supermercado em Taguatinga Norte, quando viu o garoto vendendo os bombons, parou e se ofereceu para comprar uma caixa inteira. Ele disse ainda, que sugeriu ao adolescente trabalhar em Águas Claras, pois possuía um fluxo maior de pessoas.

O garoto teria dito então, que morava em Águas Lindas e não sabia como chegar lá, momento em que o padre teria oferecido uma carona. Segundo o militar, o jovem quem teria pedido para dirigir e ele só deixou porque achou que o menino possuía 18 anos.

Além de ter dito que apenas pegou na perna do garoto dentro do carro, para dizer que ele “dirigia muito bem”, chamou a atenção no depoimento a descrição de como eles foram parar no apartamento. O padre disse que o portão abriu sozinho quando o carro se aproximou do portão e que foi o jovem quem pediu para subir e, já no apartamento, teria prometido “algo a mais” caso ele comprasse todos os bombons. Segundo ele, o menino fez uma proposta sexual no valor de R$500.

Sobre o furto do carro, o tenente disse que chegou a ligar para a PM, mas que teria desistido de formalizar a denúncia após receber uma mensagem do adolescente negociando a entrega.