Homem é flagrado e preso em motocicleta roubada

Na noite dessa segunda-feira, 24, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem por tráfico de drogas após abordagem no conjunto 10 da QR 125 em Samambaia Sul, no DF.

A polícia avisou o homem em uma motocicleta sem placa e realizaram a abordagem. Ele não apresentou o documento da moto e informou aos policiais que tal documentação estava em sua casa.

Segundo ele, o veículo havia sido furtado alguns dias atrás e já tinha sido restituído.

Na casa do abordado os policiais encontraram 1 kg de maconha e uma balança de precisão.

Ele foi apresentado na 26ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.