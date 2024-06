Organizador do Buraco do Jazz é preso suspeito de furtar energia pública

Na noite desta quinta-feira (20), Gustavo Gonçalves do Reis, organizador do tradicional festival brasiliense Buraco do Jazz, foi preso sob a acusação de furtar energia pública. Ele foi levado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) após ser flagrado conectando o maquinário do festival aos postes de iluminação pública. Gustavo foi liberado após pagar uma fiança de R$ 500.

A prisão ocorreu após dois policiais militares receberem uma denúncia sobre o uso irregular de energia no festival. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram fios externos ligados aos postes de iluminação pública.

Durante a abordagem, Gustavo admitiu que estava utilizando a energia do poste para alimentar os Food Trucks presentes no evento. Ele explicou que recorreu a essa medida porque a fiação que utilizava para obter energia no Centro Cultural Três Poderes havia sido furtada. Segundo ele, essa foi a primeira vez que realizou a gambiarra, justificando a ação pela proximidade do evento que já estava confirmado e prestes a começar.