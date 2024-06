Instalação de câmera no banheiro de escola causa indignação entre pais e alunos

A recente instalação de câmeras de segurança nos banheiros do Centro de Ensino Médio Escola Industrial de Taguatinga (Cemeit), no Distrito Federal, provocou indignação entre pais e alunos.

A indignação começou quando uma aluna fotografou uma câmera instalada no teto do banheiro e enviou a imagem para seu pai. Preocupado, ele questionou a escola sobre a presença do equipamento.

As câmeras foram instaladas para combater o vandalismo e o uso de drogas nos banheiros, problemas que vinham sendo recorrentes.

Após a reclamação do pai, as câmeras do banheiro feminino foram removidas. No entanto, o diretor da escola afirmou que alguns pais estão pedindo a reinstalação dos equipamentos para garantir a segurança e a integridade das instalações.