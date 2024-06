CBMDF é acionado após sinistro envolvendo uma motocicleta e um pedestre no Cruzeiro

Na madrugada de sexta-feira (21), um acidente envolvendo uma motocicleta e um pedestre na região do Cruzeiro, Distrito Federal, resultou em duas pessoas hospitalizadas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência às 00h12, mobilizando três viaturas.

O acidente ocorreu no final da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), em direção a Taguatinga, próximo à Área Octogonal. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram o jovem, de 19 anos, caído na rodovia após ser atropelado por uma moto Honda CG Titan vermelha. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e queixava-se de dores na perna direita. Ele foi atendido e transportado, consciente e orientado, para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB).

O motociclista, que também sofreu escoriações pelo corpo e suspeita de luxação no ombro esquerdo, foi igualmente atendido pelos socorristas e levado ao IHBB, consciente e orientado.