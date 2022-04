Oportunidades de emprego no Dia D da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência

O candidato deve levar documento de identidade com foto, currículo, laudo médico atualizado e uma caneta

Nesta quinta-feira (28), será realizado o “Dia D da Empregabilidade”. A iniciativa é da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal (SEPD-DF) e reunirá diversas empresas na Estação de Metrô da 112 Sul, das 9h às 16h, para preencher cerca de 100 postos de trabalho.

Há vagas para auxiliar de estoque, auxiliar administrativo, empacotador, assistente departamento social, serviços gerais e caixa.

O candidato deve levar documento de identidade com foto, currículo, laudo médico atualizado e uma caneta.

Para Flávio Santos, secretário da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, o fato das empresas se interessarem em preencher seus quadros com funcionários com deficiência é uma relação que traz benefício para todos. “Ganha o profissional, que terá de onde tirar seu sustento; a empresa, que terá a inclusão como uma de suas bandeiras; e toda a sociedade”, opina Flávio.

O chefe da SEPD lembra que não é a primeira vez que a pasta realiza um Dia D. Ele destaca ainda a existência, na 112 Sul, da Diretoria de Emprego e Renda, que realiza, de forma diária, a intermediação entre candidatos com deficiência e empresas, encaminhando essas pessoas ao mercado de trabalho.

Parceiros

A ação conta o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) e da Defensoria Pública do DF, que prestam atendimentos na 112 Sul. A pasta do GDF disponibilizará servidores para auxiliar no cadastro do Benefício de Prestação Continuada (BPC), enquanto a Defensoria ofertará atendendo jurídico.