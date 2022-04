Governador Ibaneis entrega 223 escrituras para igrejas e entidades assistenciais

Gestão beneficia igrejas e entidades assistenciais. Número de escrituras representa um aumento das regularizações nos últimos nove anos

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), usou as redes sociais para tratar sobre a regularização dos templos no DF. Em sua conta do Twitter, Ibaneis afirmou que entregou 223 escrituras públicas para igrejas e entidades assistenciais.

“Isso demonstra nosso compromisso com a legalização no DF. Antigamente, as entidades viam seus processos caminharem lentamente, mas estamos mudando essa realidade”, declarou.

Em três anos de gestão, o governo entregou 223 escrituras públicas a entidades religiosas e assistenciais, marca superior aos últimos nove anos, quando 190 escrituras foram entregues, de 2009 a 2018.