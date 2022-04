Ibaneis entrega campo de grama sintética em Samambaia

Espaço foi reformado para a prática de esportes na região. Ibaneis entregou chuteiras às crianças que praticam futebol.

Um novo campo de futebol foi inaugurado na manhã desta quarta (27), para os amantes do esporte em Samambaia (DF). A cerimônia de entrega do campo de grama sintética foi realizada na QR 421 e contou com as participação do governador Ibaneis Rocha (MDB).

A reforma integra uma ação conjunta entre as secretarias de Esporte e Lazer e Trabalho para a recuperação de 50 campos pelo Distrito Federal. Os serviços foram executados pelos aprendizes do Programa Renova DF. O Governo do Distrito Federal deverá investir R$ 8 milhões.

Na ocasião, Ibaneis Rocha inaugurou o campo e entregou chuteiras às crianças que praticam futebol no espaço.

A ação representa um importante passo para a revitalização local, pois a nova estrutura oferece segurança e conforto para o lazer dos moradores. De acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, a construção e reforma de campos de grama sintética têm o objetivo de democratizar a prática de esportes para toda a população do Distrito Federal.